EN DIRECT – Attaque à Berlin : le profil du suspect se dessine

Au lendemain de l’attaque sur un marché de Noël de Berlin qui a fait au moins douze morts et des dizaines de blessés, la police allemande parle désormais d’un «probable attentat terroriste». Elle estime que le camion a été dirigé «intentionnellement» vers la foule.

«Ceux qui commettent ces attaques prêchent la haine. Nous ne voulons plus d’eux. Quand l’Etat allemand va-t-il riposter ? Quand cessera cette hypocrisie ? Ce sont les morts de Merkel.» L’accusation est brutale. Elle est signée par Markus Pretzell, l’un des leaders du parti populiste AfD. Le parti de droite radicale mène campagne depuis des mois contre la politique migratoire de la chancelière, accusée de mettre en danger l’Allemagne. Après l’attaque contre le marché de Noël de Breitscheidplatz, lundi soir, l’Alternative für Deutschland semble décidée à redoubler de violence. «Merkel et Cie plaident une liberté sans frontière. Celle-ci est apparemment aussi utilisée par les criminels et les terroristes», a commenté la chef de file de l’AfD Frauke Petry en accusant la chancelière d’être «co-responsable» du drame. «Les autorités parlent toujours de cas isolés sans prendre les mesures nécessaires», ajoute-t-elle. Frauke Petry signe son message de deux mots «tristesse et colère».

La réaction d’Angela Merkel est attendue pour 11 heures.

La chancelière, a annulé son déplacement dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Selon des médias polonais, les données GPS du camion indiquent que quelqu’un a essayé de l’allumer une première fois peu avant 16 heures. Une heure se passe, puis, peu avant 17 heures, nouvelle tentative.

Le camion commence à se diriger vers le marché de Noël vers 19h35. Toujours selon les médias polonais, l’attitude de l’engin laisse penser que le conducteur n’est pas un expert.

La police berlinoise demande aux habitants de la capitale de rassurer leurs proches afin de ne pas encombrer sa ligne d’urgence.

source: le figaro