Ligue des Champions : Bilan de la 1ère journée

Début de la ligue des champions cette semaine avec de nombreux matchs attendus. Bonne nouvelle, nos clubs français se sont plutôt bien comportés dans l’ensemble. Un point sur les faits marquants de cette 1ère journée.

GROUPE A : C’était le rendez du mois septembre pour les hommes d’Unai Emery avec cette confrontation contre les Gunners. Finalement les parisiens ont concédé le match nul du PSG 1-1 contre Arsenal au Parc des Princes. Dominateur en 1ère mi-temps, les champions de France ont ouvert le score dès la 45ème seconde par son attaquant Cavani.

En seconde période le PSG ronronne et Arsenal se montre plus dangereux. Néanmoins le club de la capitale continue à se procurer des situations avec Aurier, Di Maria et surtout Cavani. Mais à la 78e Alexis Sanchez fini par égaliser devant une défenseur statique.

En fin de match pas grand-chose mise à part les expulsions de Giroud et Verratti. Dans le même groupe surprise avec le club hongrois Ludogorets qui tient tête au FC Bâle 1-1 ce qui donne au classement quatre équipes avec 1pt.

GROUPE B

Benfica 1-1 Besiktas

Dynamo Kiev 1-2 Naples

GROUPE C

FC Barcelone 7-0 Celtic

Manchester City 4-0 Borrusia M’gladbach

GROUPE D

PSV 0-1 Atlético Madrid

Bayern 5-0 Rostov

GROUPE E : Monaco s’impose en Angleterre contre les Spurs de Tottenham dans le mythique stade Wembley, victoire 2-1 grâce a des réalisations de Bernardo Silva et Thomas Lemar. Malgré la réduction du score signé Aldervereild, les monégasques ont maîtrisé la rencontre en seconde période. Une victoire qui confirme l’excellent début saison des hommes de Leonardo Jardim.

C’est un succès qui leur permet de prendre la tête du groupe car dans le même temps, le Bayer Leverkusen a concédé le match nul 2-2 face au CSKA Moscou.

GROUPE F

Real Madrid 2-1 Sporting Lisbonne

Legia Varsovie 0-6 Dortmund

GROUPE G

Porto 1-1 Copenhague

FC Bruges 0-3 Leicester

GROUPE H : Lyon s’est baladé 3-0 contre Zagreb avec des buts de Tolisso, Ferri et Cornet. Une formation lyonnaise qui a toute suite pris les reines du match avec beaucoup de sérieux et maîtrise. Certes l’adversaire s’est montré très faible mais Lyon a eu le mérite de tenir son rang. Pourtant les vice champion de France étaient privé de Fekir, Lacazette et Gonalons qui s’est blessé pendant la rencontre.

Dans l’autre match score de parité 0-0 entre la Juventus et Séville. Lyon est donc leader avant de défier le club andalou dans 2 semaines.

N.A