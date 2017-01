L’histoire de Radio Mangembo, si elle a une date de départ, le 8 avril 2001, c’est celle de sa première diffusion en FM sur la zone de Melun. Pourtant c’est une idée qui était déjà vieille de 4 ans; le témoignage de Joseph Pululu, créateur et initiateur de la Radio Afropolitaine. Lorsque, pour les besoins de ma formation je me retrouve à Sens en stage à Valéo, à l’invitation d’un ami, j’ai pris le micro sur une radio associative locale, Stolhia’c pour une petite animation. Mais plutôt que de me contenter de l’animation, je pousse ma curiosité jusqu’à m’intéresser aux équipements d’émission. Et comme cette radio renouvelait ses émetteurs, l’occasion était plutôt bonne de les récupérer. Ce que je fis. Et 5 ans plus tard, je pourrai les utiliser à bon escient pour la première radio congolaise de France.

La première fréquence

Ayant râté de peu un appel à candidature pour une fréquence définitive sur la zone de Melun -fréquence que va d’ailleurs emporter le Collège des Capucins – je vais me rabattre sur une fréquence temporaire de trois mois. Avec une petite équipe et autour du thème de « crise d’adolescence des jeunes immigrés », nous allons pendant trois mois diffuser les premières notes de Rumba, ndombolo et Zouglou dans le paysage radiophonique de seine-et-marne. L’équipe est plutôt reduite: Zouzou Pululu est à la technique, assisté de Luc Mondele, un jeune de Montereau passionné de radio qui animait une émission sur Radio Oxygène. L’équipe d’animation, sous la direction de Joseph Pululu assisté de Botowamungu pour les programmes, était composé d’Olive et Kayi Kuevu Beku (togolaises), Céline Ebah Assouakon (ivoirienne), Judith Diboko, Marie Louise Pululu et Luc Mpungi (congolais), des jeunes de moins de 18 ans; Dibatayi Kalengayi et Joseph Pululu comme adultes. C’est à cette période que s’est esquissé la ligne éditoriale de Mangembo FM, la même qu’aujourd’hui: apporter aux familles et aux jeunes un accompagnement à l’intégration et un espace de parole – un relais entre les institutions, les familles et l’école.

3 fréquences temporaires plus tard…

Obtenir une fréquence pérenne n’a pas été facile, à l’époque en effet, il y avait peu de disponibilité. Il nous faudra donc nous accrocher à la 99.7 FM, la fréquence temporaire qui nous était accordé, pour arracher au CSA une autorisation pérenne. C’est ce qui sera fait en 2004 et dès janvier 2005, nous devenions titulaire de la 99.7 FM à la suite d’un appel à candidature sur la Zone de Melun.

Entre temps, nos équipes se sont étoffées et l’internet est passé par là. On touchait désormais un large public, non seulement en FM, mais aussi sur Internet. On parlait déjà de 6000 à 7000 auditeurs en 2007 et de 10000 et plus au seuil de la dizième année de notre radio.

Nos programmes, nos animateurs

La plupart de nos programmes, en lingala et en français ou bilingues sont devenus cultes, à l’instar Grand Likita, Lisolo ya Banganga ou Belle Epoque. Des noms comme Benoit Bikindou, Papa Makitu, Mama Hortense Ehila Kolo, Guillaume Bayama, Carine Shembo Miss Agwaya, Lolo Spaghetti, Ady Londole, Danny Bokombe, Joe Tshimalanga, Santa Kalombo, le défunt Papa Lobé Matuki ou César Ngadi sont indissociables de notre histoire. Tout comme aujourd’hui de nouveaux comme Jarele Sika, Kevin Mbenza Kokev, Midon Declerd, Elise Nzuzi, DJ Evra, Bruno Nseka et Anne Louise Tshimanga sont en train d’écrire de nouvelles pages de cette radio qui ambitionne de couvrir toute la seine et marne en FM.

Passage obligé des artistes congolais et africains, mangembo FM est aussi incontournable pour la promotion des produits culturels en direction de la communauté africaine.