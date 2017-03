RDC : la manifestation dégénère

Des échauffourées entre policiers et manifestants hier à Kinshasa ont fait au moins 17 morts,dont 3 policiers selon un bilan officiel provisoire. Les manifestants sont descendus dans les rues de la capitale congolaise pour demander au chef d’État de quitter le pouvoir le 19 décembre prochain. De nombreux dégâts sont à déplorer,dont des pillages et incendies criminels visant des personnalités politiques. Le clan Kabila dénonce une préméditation de ces violences de la part de l’opposition.

La communauté internationale a tenu à réagir à travers l’UE qui ordonne l’instauration d’un calendrier électoral au plus vite. Quant à la France, elle s’est exprimé par la voix de son ministre des affaires étrangères Jean Marc Ayrault qui a estimé que la situation était « très dangereuse et extrêmement préoccupante » en plus de rajouter à propos du scrutin « Si elles sont reportées sans cesse, cela veut dire que Kabila a l’intention de rester au pouvoir »

A l’heure actuelle la situation reste extrêmement tenue.